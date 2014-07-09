В Славянске восстановлено энергоснабжение – ДТЭК

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании «Донецкоблэнерго» (ДТЭК), 7 аварийно-восстановительных бригад компании смогли восстановить высоковольтную линию электропередачи 110 кВ «Бантышево-Райгородская» и подали напряжение на подстанцию 110 кВ «Славянск-Северный», которая была повреждена в результате боевых действий 4 июня 2014 года.

Сразу же напряжение было подано на 72 трансформаторные подстанции города Славянска. Теперь электроэнергия есть в центральной части города, в микрорайоне Артема. Также запитаны исполком Славянска, СБУ, хлебозавод, 2 городские больницы.

Читайте такжеНасосы на подачу воды в Славянск и Краматорск уже работают - ДТЭК

«Все время, пока шли бои, мы даже не могли делать осмотр поврежденных сетей, но готовили оборудование и материалы для ремонта, – рассказал генеральный директор «Донецкоблэнерго» (ДТЭК) Алексей Сидоренко. – Поэтому, как только специалисты Государственной службы чрезвычайных ситуаций разминировали территорию, мы приступили к восстановлению. Энергетики работали все разрешенное комендатурой города время».

В ближайшее время энергетики возобновят электроснабжение остальных населенных пунктов в Донецкой области, заверили в компании.