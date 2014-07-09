Сербия вопреки запрету ЕС дала согласие на строительство «Южного потока»

В Белграде подписан контракт по строительству магистрального участка газопровода «Южный поток» на территории Сербии объемом порядка €2,1 млрд, передает РИА «Новости» со ссылкой на сербскую национальную газовую компанию «Сербиягаз».

Читайте такжеГлава украинского МИД сомневается, что «Южный поток» будет построенСоответствующий договор между компаниями ООО «Южный поток Сербия» (South Stream Serbia AG) и ОАО «Центргаз» был подписан накануне вечером в офисе «Сербиягаза».

Первый газ по сербскому участку газопровода планируется пустить до конца 2016 года.

Читайте такжеВ Еврокомиссии пригрозили "последствиями" странам, которые поддержат "Южный поток"Длина магистрального участка "Южного потока" на территории Сербии составит 422 километра, длина отводов в Хорватию и Республику Сербскую (государственное образование в составе Боснии и Герцеговины) — 158 километров.

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