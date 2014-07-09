Цена нефти Brent опустилась ниже отметки $109 за баррель

На мировых торгах в среду, 9 июля, цена нефти Brent опустилась ниже $109 за баррель и может завершить в минусе восьмую сессию подряд, чего не было четыре года, передает Reuters.

Так, фьючерсы на Brent с поставкой в августе уже подорожали на $0,01, до $108,95 за баррель, а фьючерсы на WTI с поставкой в августе - на $0,18, до $103,58. Разница цен между двумя эталонами стала минимальной почти за месяц.

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