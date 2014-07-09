Продан анонсировал очередной раунд газовых переговоров на вторую половину июля

Очередной раунд переговоров относительно урегулирования газового вопроса между НАК «Нафтогаз Украины» и российским монополистом «Газпромом» может состояться во второй половине июля, сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан.

«Когда проходила моя последняя встреча с Эттингером (еврокомиссаром по вопросам энергетики – УНИАН), речь шла о второй половине июля», – сказал Продан.

При этом он не уточнил деталей встречи.

Как сообщал УНИАН, переговоры об урегулировании ценового вопроса между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» продолжались с начала мая, последний их раунд состоялся в Киеве 14-15 июня. Переговоры закончились ничем, и, как подчеркнул глава правительства Украины Арсений Яценюк, все предложенные компромиссы были осознанно отклонены российской стороной исключительно по политическим мотивам.

Читайте такжеВ "Газпроме" заявляют, что долг Украины за газ достиг $5,3 млрд

16 июня в 10 часов утра «Газпром», как и обещал, сократил до нуля поставки газа для Украины, оставив только объемы прокачки для европейских потребителей. Кроме того, Украина и Россия подали иски в Стокгольмский арбитраж: Украина – об установлении справедливой цены на газ при сохранении действующего контракта и о взыскании 6 млрд долл. в качестве переплаты в предыдущие периоды. Исковое требование российской стороны – взыскать с Украины долг за потребленное топливо в размере 4,5 млрд долл.

Читайте такжеГлава "Нафтогаза": Украина может пережить зиму без российского газа