Украина не берет и не будет брать газ из транзитной трубы – Продан

Украина не отбирала и не будет отбирать газ из транзитной трубы, как это прогнозируют в российском «Газпроме», заявил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан.

«Сегодня мы никакой газ не отбираем и не будем отбирать», - сказал Продан.

Читайте такжеПродан анонсировал очередной раунд газовых переговоров на вторую половину июляПри этом он отметил, что все заявления Кремля по поводу отбора газа остаются лишь заявлениями. «Мы слышим разные заявления. Было заявление, что и реверс незаконный… Однако есть заявление Еврокомиссии, что все отвечает европейскому законодательству», - сказал Продан.

Как ранее сообщал УНИАН, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обвинил Украину в отборе европейского газа из ПХГ и предрек ей газовый кризис."Украина за газ не платит. Задолженность огромная. Берут газ из подземных хранилищ. К осени будет полноценный газовый кризис", - написал он на своей странице в Facebook.

При этом, в Европейской комиссии не подтверждают, что Украина отбирает газ из подземных хранилищ, который предназначен для ЕС, и констатируют, что поставки российского газа в ЕС через Украину происходит в нормальном режиме.