Украина за полгода сократила импорт газа из Европы на 14%

Украина за январь-июнь 2014 года сократила импорт природного газа из Европы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14% - до 600 млн кубометров.

Об этом говорится в сообщении оператора газотранспортной системы «Укртрансгаз».

Читайте такжеТранзит российского газа через Украину сократился на 17%Согласно сообщению, в июне 2014 года со стороны Польши и Венгрии в газотранспортную систему Украины поступило 329,3 млн куб. м природного газа, что на 20% больше, чем в июне прошлого года.

Справка УНИАН. Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Открытие всех четырех маршрутов позволит Украине увеличить ежегодные поставки газа до 30 млрд куб. м. Наиболее перспективным маршрутом поставок газа в Украину является словацкий.