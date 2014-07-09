Яценюк обещает льготы тем, кто заменит газовый котел на электрический

Кабинет министров Украины намерен стимулировать котельные и потребителей переходить с дорогого газа на другие виды топлива, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Сегодня будет предложено решение: все, кто переходит с газовых котлов на электрические, получат специальный тариф на электроэнергию. Сейчас тариф на электроэнергию составляет 1,19 грн. Если купили электрический котел, то ночной тариф будет 30 копеек, в течение дня – 80 копеек», – сказал глава правительства.

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Кроме того, он подчеркнул, что стимулирующие меры будут приняты и в отношении котельного хозяйства. «Любая котельная, которая переходит с газа на другой вид топлива, получает несколько преференций: вместо 5% рентабельности, которые получают газовые котельные, котельные на другом виде топлива получат разрешение на 21% рентабельности», – сказал Яценюк.

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Также он отметил, что 10% скидки на тариф получат потребители котельных, которые перешли с газа на другие виды топлива.

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«Это означает, что мы, с одной стороны, даем для населения «минус» 10% стоимости на тарифы, переводим с газа на другое топливо и для каждой котельной, отказавшейся от дорогого газа, мы даем возможность взять кредит и погашать этот кредит, потому что ресурса для этого достаточно», – сказал Яценюк.

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