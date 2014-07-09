Для экономии газа температуру в батареях хотят снизить на два градуса

Правительство поручило Министерству здравоохранения и Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ на протяжении месяца изучить вопрос целесообразности снижения нормативной температуры воздуха в помещениях на 2 градуса на период отопительного сезона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр Кабинета министров Остап Семерак на брифинге после заседания правительства.

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"Министерству здравоохранения и Министерству регионального развития поручено в месячный срок проработать вопрос целесообразности уменьшения нормативной температуры воздуха в помещениях на 2 градуса... Это рекомендация министерствам, а не решение относительно изменения температуры. Я это подчеркиваю. В нынешних условиях мы должны искать все возможные пути оптимизации использования природного газа", - отметил Семерак.

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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк после того, как 16 июня российский газовый монополист «Газпром» полностью прекратил подачу природного газа в Украину, дал поручение разработать законопроект о чрезвычайном положении в энергетическом секторе.

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Вице-премьер-министр Украины - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Гройсман во время заседания кризисного энергетического штаба поручил Минэнергоугля и другим министерствам разработать план действий по обеспечению стабильного прохождения Украиной отопительного сезона без российского газа.

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