В Минэнергоугля уверяют, что российский газ можно заменить поставками с ЕС

Украина имеет все технические возможности по замещению импорта российского газа в отопительный сезон за счет поставок топлива из ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве 9 июля заявил руководитель отдела диверсификации источников нефтегазоснабжения Министерства энергетики и угольной промышленности Леонид Нестеров.

«Наши технические возможности по импорту из стран Европейского Союза превышают тот дефицит, который вероятно может возникнуть у наших потребителей. То есть ситуация напряженная, но небезнадежная», - сказал Нестеров.

«В период с августа 2014 года по март 2015 года мы можем обеспечить импорт газа (из ЕС – УНИАН) в объеме около 10 млрд кубометров», - добавил он.

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По словам представителя Минэнергоугля, на сегодняшний день суточная добыча природного газа в Украине составляет порядка 50 млн куб. м, при этом возможный дефицит углеводородов в отопительный сезон, без учета реверсных поставок, может составить около 7 млрд кубометров.

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Как ранее сообщал УНИАН, Украина за апрель-июнь 2014 года импортировала 600 млн кубометров природного газа, и продолжает наращивать поставки топлива по реверсным маршрутам.

Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Открытие всех четырех маршрутов позволит Украине увеличить ежегодные поставки газа до 30 млрд куб. м. Наиболее перспективным маршрутом поставок газа в Украину является словацкий.

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«Газпром» с 16 июня 2014 года перевел Украину на предоплату поставок российского газа, снизив подачу топлива для украинских потребителей до нуля.