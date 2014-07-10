Сербская часть «Южного потока» подорожала почти на 24%

Генподрядчик сербской части «Южного потока» - компания «Центргаз» (100%-ная «дочка» «Газпрома») получила контракт на сумму 2,1 млрд евро на строительство этого участка газопровода, следует из сообщения подрядчика. Еще в ноябре прошлого года министр энергетики России Александр Новак говорил, что инвестиции в строительство данного участка «Южного потока» достигают 1,7 млрд евро, пишет "Ведомости".

Таким образом, всего за полгода проект подорожал на 23,5%. «1,7 млрд евро - это предварительная цифра. Сейчас она уточнена: 2,1 млрд более приближена к реальности», - объясняет представитель «Газпрома».

Протяженность основной трассы сербского участка «Южного потока» — 421 км. Начало основных монтажных работ предполагается в III квартале 2014 г. Согласно документу между «Южный поток Сербия» (South Stream Serbia AG) и «Центргазом», первый газ по сербскому участку газопровода пойдет до конца 2016 г.

Как сообщал УНИАН, в Белграде подписан контракт по строительству магистрального участка газопровода «Южный поток» на территории Сербии объемом порядка €2,1 млрд. Соответствующий договор между компаниями ООО «Южный поток Сербия» (South Stream Serbia AG) и ОАО «Центргаз» был подписан накануне вечером в офисе «Сербиягаза». Первый газ по сербскому участку газопровода планируется пустить до конца 2016 года.