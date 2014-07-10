В Украине около 67% котельных работает на газе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции 9 июля в Киеве сообщила начальник управления коммунальной теплоэнергетики Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Елена Малежик.

«Если в общем по Украине для теплоснабжения жилищного фонда и социальной сферы эксплуатируется 24,5 тыс. котельных, это с Крымом, а если без Крыма и Севастополя, то это 24 тыс., то из них 16 тыс. котельных работает на природном газе. На альтернативном топливе – не больше 2,5 тыс.», - сказала Малежик.

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По ее словам, министерством уже были проведены селекторные совещания с представителями всех региональных теплоснабжающих предприятий, где были рассмотрены пути сокращения потребления природного газа.

«Мы понимаем, что большее число котельных работает именно на газообразном топливе, но если мы сможем за период до отопительного сезона выполнить свои планы по подготовке к теплоснабжению объектов и модернизировать, переведя некоторые котельные на альтернативное топливо, то это приведет к сокращению потребления природного газа», - отметила Малежик.

По словам представителя ведомства, на сегодняшний день в Украине уже накоплено около 60% резервного вида топлива (мазут и уголь). При этом Малежик отметила, что перевод котельных на резервные виды топлива не повлечет за собой рост тарифов.

Как ранее сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Украины Арсения Яценюка, правительство намерено стимулировать котельные и потребителей к переходу с дорогого газа на другие виды топлива.

«Сегодня будет предложено решение: все, кто переходит с газовых котлов на электрические, получат специальный тариф на электроэнергию. Сейчас тариф на электроэнергию составляет 1,19 грн. Если купили электрический котел, то ночной тариф будет 30 копеек, в течение дня – 80 копеек», – сказал глава правительства.

Справка УНИАН. Украина в январе-мае 2014 года сократила потребление газа по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 12,7% - до 23,179 млрд кубометров. Потребление газа в мае 2014 года сократилось по сравнению с маем 2013 года на 11,3% - до 1,835 млрд кубометров, а по сравнению с апрелем 2014 года – сократилось на 39%.

Украина в 2013 году сократила потребление газа по сравнению с 2012 годом на 8,1% - до 50,358 млрд кубометров.