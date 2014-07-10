Цены на нефть падают из-за слабого спроса на бензин в США

Фьючерсы на Brent подешевели на $0,17 до $108,11 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,53 до $101,76 за баррель, передает Reuters.

Инвесторы перестали беспокоиться за снабжение рынка, видя, что экспорт из Ирака продолжается, а Ливия возобновила добычу на одном из месторождений, которое позволит ей удвоить общий объем производства нефти.

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"Наценка на нефть, связанная с геополитикой, исчезла, можно ожидать стабильных цен. Новости из Китая внушают оптимизм: импорт нефти вырос на 10 процентов в первом полугодии", - сказал главный аналитик нефтегазового рынка Азии в Nomura Гордон Квон. По его мнению, во втором полугодии Brent будет торговаться по $105-115 за баррель.

Спрос на бензин в США неожиданно низкий, несмотря на разгар сезона летних отпусков. За последние четыре недели среднесуточное потребление бензина составляло 9,04 миллиона баррелей, что на 0,4 процента ниже, чем в этот же период прошлого года, показал отчет Управления энергетической информации. Запасы бензина в стране на прошлой неделе выросли на 579.000 баррелей при прогнозе снижения на 200.000 баррелей.