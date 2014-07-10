Заводу Фирташа дали лицензию на поставки газа

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), выдала одному из ведущих производителей минеральных удобрений азотной группы - «Ривнеазот», который входит в холдинг Ostchem украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, лицензию на поставки природного газа по нерегулируемому тарифу общим объемом 1 млрд кубометров в год.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла на заседании 10 июля.

Согласно принятому решению, лицензия выдана сроком на 5 лет.

Как сообщил выступающий на заседании представитель предприятия, в месяц «Ривнеазот» потребляет 50-60 млн куб. м газа.

«По месяцу предприятие потребляет 50-60 млн кубометров природного газа в зависимости от загруженности», - сказал представитель «Ривнеазота».

Читайте также"Ривнеазот" закончил год с убытком 867 млн грн

В тоже время, представитель «Ривнеазота» не сообщил, где предприятие будет закупать газ и кому продавать его излишки.

Как ранее сообщал УНИАН, в конце февраля текущего года НКРЭ разрешила компании "РГК Трейдинг", подконтрольной Дмитрию Фирташу, увеличить годовой объем поставок природного газа более чем в 7 раз - до 3 млрд кубометров с 0,4 млрд кубометров топлива.

Как отметили УНИАН в компании, основными клиентами «РГК Трейдинг» являются химические предприятия Украины, в частности, Одесский припортовый завод.

Справка УНИАН. ПАО "Ривнеазот"- одно из крупнейших украинских химических предприятий, которое входит в холдинг Ostchem (объединяет предприятия азотной химии Group DF). Производство минеральных азотных удобрений является основным направлением работы «Ривнеазота». По итогам 2013 года сократил чистый убыток по сравнению с 2012 годом на 3,14% - до 866,991 млн грн.