В шести населенных пунктах Донецкой области возобновлено электроснабжение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

По его словам, электроснабжение возобновлено в городе Краматорск, в населенных пунктах Степановке, Латышево, Таранах, Сауровке, частично – в Дмитровке.

«Возобновлено движение электропоездов на участке Харьков-Славянск», - отметил он.

«В Краматорске возобновлено электроснабжение, ведутся работы по ремонту водо- и отдельных газопроводных участков», - заметил Лысенко.

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«В Шахтерском районе Донецкой области восстановлена высоковольтная линия и подстанция, которые были повреждены в результате взрывов. Возобновлено электроснабжение в населенных пунктах Степановке, Латышево, Таранах, Сауровке, частично – в Дмитровке», - сообщил пресс-секретарь СНБО.

«Ведутся работы по ремонту газопровода между Дмитровкой и Дибровкой», - отметил Лысенко.

«Возобновлено электроснабжение для подключения Славянских резервуаров чистой воды. В частности, первого и второго подъемов Донецкого водопровода, фильтровальных станций № 1 и № 2. Завершение всех работ позволит полностью обеспечить водой города Славянск, Краматорск, Дружковку, Константиновку», - рассказал он.