«Нафтогаз» ради экономии ограничит газоснабжение некоторых ТЭЦ

НАК «Нафтогаз Украины» с 10 июля по поручению Министерства энергетики и угольной промышленности ограничит газоснабжение двух теплоэлектроцентралей в Киеве и двух в Харькове для экономии топлива.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

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Согласно поручению министра энергетики Юрия Продана от 9 июля 2014 года, «Нафтогаз» ограничит газоснабжение ТЭЦ №5 и №6 энергокомпании «Киевэнерго», а также «Харьковская ТЭЦ-5» и КП «Харьковские тепловые сети» (ТЭЦ-3).

Как отметили в министерстве, газоснабжение для киевской ТЭЦ №5 будет снижено до уровня 480 тыс. куб. м газа в сутки, ТЭЦ №6 – 48 тыс. куб. м в сутки. Для харьковских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-3 подача газа будет перекрыта полностью.

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Также в министерстве пока не владеют информацией о фактическом ограничении поставок газа к данным энергообъектам.

Как ранее сообщал УНИАН, предприятия теплокоммунэнерго (ТКЭ), теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), а также ряд промышленных потребителей по состоянию на 9 июля 2014 года задолжали НАК «Нафтогаз Украины» 19,748 млрд грн за природный газ, что на 2,7% меньше показателей прошлой недели.

Наибольшая суммарная просроченная задолженность за потребленный газ в этой категории накоплена у предприятий ТКЭ и ТЭЦ г. Киев (1,854 млрд грн), Донецкой (3,283 млрд грн), Днепропетровской (2,669 млрд грн) , Харьковской (1,632 млрд грн), Луганской (0,939 млрд грн) и Одесской (0,847 млрд грн) областей.