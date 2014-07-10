«Укртрансгаз» возглавил один из топ-менеджеров «Нафтогаза»

Заместитель главы НАК «Нафтогаз Украины» Игорь Прокопив возглавил оператора газотранспортной системы - госкомпанию «Укртрансгаз».

Об этом говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, соответствующее решение было принято на общем собрании акционеров «Укртрансгаза» 8 июля.

Прокопив избран сроком на 5 лет и с 10 июля вступает в должность.

Как ранее сообщал УНИАН, глава правления оператора газотранспортной системы «Укртрансгаз» Игорь Лохман с 10 июня отстранен от руководства компанией.

В апреле 2014 года Кабинет министров Украины назначил главу газоснабжающего предприятия «Ивано-Франковскгаз» Игоря Прокопива заместителем главы правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».

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Справка УНИАН. ПАО «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».