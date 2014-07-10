ОПЕК снизила прогноз поставок нефти из России в 2014 году

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в июльском докладе снизила оценку поставок на мировой рынок нефти из РФ в 2014 году на 50 тысяч баррелей в день по сравнению с предыдущим прогнозом в связи с отсутствием добычи на новых проектах в ближайшей перспективе, передает РИА "Новости".

Организация ожидает, что поставки из РФ в текущем году снизятся в годовом выражении на 50 тысяч баррелей в день — до 10,56 миллиона баррелей в день, хотя, согласно июньскому прогнозу, показатель ожидался на уровне 10,6 миллиона баррелей в день. По кварталам показатель составит 10,59 миллиона, 10,55 миллиона, 10,55 миллиона и 10,55 миллиона баррелей в день, соответственно.

Читайте такжеСША обогнали Россию и Саудовскую Аравию по добыче нефти - СМИ«Ожидаемый показатель по росту (поставок нефти из России - ред.) постепенно сокращается по сравнению с ростом в прошлые годы, поскольку маловероятно, что на рынок поступят объемы нефти с новых месторождений и проектов в России, которые, как ожидается, смогут компенсировать естественное снижение добычи на разработанных месторождениях», - отмечает ОПЕК.

Читайте такжеВласти США ослабляют 40-летний запрет на экспорт сырой нефтиКроме того, эксперты организации отмечают, что уровень цен на сырье будет являться важным фактором, определяющим объем поставок нефти из России во втором полугодии текущего года, так как нефтяные компании, как ожидается, продолжат инвестировать в разработку старых месторождений для поддержания уровня добычи.

Читайте такжеПутин считает, что Запад не сможет заставить страны ОПЕК снизить цены на нефтьПо предварительным оценкам, объем мировых поставок нефти в июне в среднем составил 90,66 миллиона баррелей в день, что на 0,26 миллиона баррелей в день меньше майского показателя.

Читайте такжеБюджет России не переживет снижение цен на нефть до $80 - прогноз СбербанкаОценка по мировому спросу на нефть в 2014 году не изменилась. Он ожидается на уровне 91,1 миллиона баррелей в сутки, что на 1,1 миллиона баррелей превышает показатель 2013 года.