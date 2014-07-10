Украина хочет купить у России 6-7 млрд кубов газа на зиму

Украина рассчитывает закупить у Российской Федерации порядка 6-7 млрд кубометров природного газа для того, чтобы провести отопительный сезон, заявил в ходе брифинга в Кабинете министров вице-премьер-министр Владимир Гройсман.

«Мы нуждаемся в закупке 6-7 млрд кубометров газа. Мы рассчитываем на то, что Россия продаст нам этот объем. На сегодня я не вижу оснований, чтобы российская сторона не продала нам этот газ», - сказал Гройсман.

При этом он отметил, что уже создан оперативный штаб по разработке вариантов работы в отопительный сезон без российского газа.

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Как сообщал УНИАН, 16 июня в 10 часов утра российский газовый монополист «Газпром» сократил до нуля поставки газа для Украины, оставив только объемы прокачки для европейских потребителей. Также Украина была переведена в режим предоплаты газа.

Кроме того, Украина и Россия подали иски в Стокгольмский арбитраж: Украина – об установлении справедливой цены на газ при сохранении действующего контракта и о взыскании 6 млрд долл. в качестве переплаты в предыдущие периоды. Исковое требование российской стороны – взыскать с Украины долг за потребленное топливо в размере 4,5 млрд долл. При этом в ценовом споре Россия придерживается установленного порога в 385 долл. за тысячу кубометров с учетом 100- долларовой скидки в виде обнуления пошлины при импорте топлива. Украина считает такую цену «политической» и настаивает на рыночной цене на топливо.

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На текущий момент Украина импортирует только газ, поступающий по реверсным маршрутам. Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Открытие всех четырех маршрутов позволит Украине увеличить ежегодные поставки газа до 30 млрд куб. м. Наиболее перспективным маршрутом поставок газа в Украину является словацкий.