Европейские компании хотят построить ветряные электростанции в Одесской области

В Овидиопольском районе Одесской области компании Valorem и WKN AG намерены построить ветряные электростанции.

Как сообщили УНИАН в департаменте экономического развития и торговли Одесской областной государственной администрации, данный вопрос, затрагивающий реализацию 2 пилотных проектов, обсуждался на совещании под председательством 1-го заместителя губернатора региона Натальи Чегодарь.

«Первый проект реализует французская компания Valorem, которая входит в 4-ку крупнейших независимых девелоперов проектов по строительству ветровых электростанций во Франции. Она представлена ООО «Овидиополь Энержи». Проектом предусмотрено строительство ветровой электростанции общей установленной мощностью 120 МВт. Общий объем инвестиций - ориентировочно 250 млн евро», - сообщили в департаменте.

В нем также добавили, что ориентировочные сроки предпроектных и проектных работ составляют 4-4,5 года, строительство – 1-1,5 года, операционный период – 20-25 лет. Срок окупаемости составляет ориентировочно 7-10 лет.

Второй проект реализует немецкая компания WKN AG, которая является мировым лидером в реализации проектов ветровых электростанций и представлена ООО «ВКН Украина» и ООО «Овод Винд».

«Проект пилотной ветровой электростанции в Овидиопольском районе, строительство которой запланировано, определит новые масштабы ветроиндустрии в Украине», - утверждают в департаменте.

В департаменте добавили, что компания WKN Wиndkraft Nord AG активно занимается развитием проектов в Украине с 2009 года. В Одесской области более года ведет ветроизмерение.

«Для ветроизмерений особенно важно их проведение в соответствии с международными стандартами. Этот стандарт качества характеризует проекты WKN более 20 лет... Результаты проведенных орнитологических исследований и исследований возможности строительства в прибрежных зонах дают «зеленый свет» для дальнейшей деятельности компании WKN в Украине», - сообщили в департаменте.

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В нем отметили, что по результатам совещания дано поручение Главному управлению Госземагентства в Одесской области и Овидиопольский райгосадминистрации в сжатые сроки провести необходимую работу для обеспечения скорейшей реализации этих инвестиционных проектов.

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Справка. Valorem – независимый производитель возобновляемой энергии с 19-летним опытом работы. Группа Valorem занимается всеми аспектами возобновляемой энергетики, начиная с разработки проекта и до строительства, включая технические исследования и текущее техническое обслуживание. Оказывает техническую поддержку во Франции, других странах Европы, странах Карибского бассейна и Африки.

Valorem разработала более 700 МВт в сфере ветроэнергетики, 100 МВт в солнечной энергетике, а также эксплуатирует собственные мощности – ветроэлектростанция почти 100 МВт. Группа Valorem представлена в Украине двумя проектами общей установленной мощностью 170 МВт, разработка которых была начата в 2010 году.

Компания WKN Wиndkraft Nord AG занимается проектированием, сооружением и эксплуатацией построенных «под ключ» ветровых электростанций в Германии с 1990 года. Имеет дочерние предприятия во многих странах Европы и в США. На сегодняшний день предприятие инициировало и реализовало проекты общей мощностью более 1 тыс. МВт.