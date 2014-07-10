Цена импортного газа для Украины в июне составила 281,6 долл.

Средняя цена газа, который Украина импортировала в июне 2014 года (средняя таможенная стоимость импортного природного газа), составила 281,63 долл. за тыс. кубометров, сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли.

«Минэкономразвития предоставляет информацию о фактической цене реализации для газа природного за июнь 2014 года, которая составляет 281,63 долл. США за 1 тыс. куб. м», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, российский газовый монополист «Газпром» с апреля 2014 года решил отменить все льготы на поставку газа Украине, объяснив это тем, что украинский партнер не выполняет достигнутые договоренности по погашению задолженности за газ. В результате этого цена на российский газ увеличилась до 485 долл. за тыс. кубометров с 268,5 долл. за тыс. кубометров в 1-м квартале 2014 года.

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С 16 июня 2014 года «Газпром» прекратил подачу топлива для украинских потребителей.

В июне 2014 года Украина удвоила импорт «голубого топлива» – до 2 млрд кубометров с 0,9 млрд кубометров в июне 2013 года. В том числе из Венгрии импорт природного газа составил 210,7 млн куб. м, через Польшу по контракту с немецкой компанией RWE Supply&Trading импортировано около 104 млн кубометров газа.

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Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Открытие всех четырех маршрутов позволит увеличить ежегодные поставки газа до 30 млрд куб. м.