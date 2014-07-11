Украина и Канада возобновят сотрудничество в ядерной отрасли

Как сообщает Министерство энергетики и угольной промышленности, совместную работу в сфере фабрикации ядерного топлива и циркониевого производства между НАЭК "Энергоатом" и атомной энергии Канады Limited (AECL) в Киеве обсудили глава Минэнергоугля Юрий Продан и министр международной торговли Канады Эд Фаст.

Ранее Украина рассматривала возможность внедрения усовершенствованных канадских реакторов CANDU 6 (Ес6). По итогам оценки эксперты "Энергоатома" сделали вывод, что технология CANDU является приемлемой для Украины и компания AECL может принять участие в тендере по выбору серийного блока.

Консультации по выбору серийного реактора для строительства в Украине новых атомных мощностей также проводились с "Росатомом" (РФ), KEPCO (Корея), AREVA (Франция) и Westinghouse (США).