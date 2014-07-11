Цены "Газпрома" на газ для Европы могут снизиться до $320

По прогнозу Минэкономразвития России, цены "Газпрома" на газ по долгосрочным контрактам в Европе к 2017 году снизятся на 17% - до 320 долларов за тыс. куб м.

Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителя министерства.

"Обычно "Газпром" тоже планирует цены на основе прогнозов Минэкономразвития", - рассказал изданию близкий к группе "Газпром" источник.

Цены компании в Европе в основном привязаны к нефтяным котировкам. По основному прогнозу Минэкономразвития, в 2014 году нефть будет стоить 104 доллара за баррель Urals, а в 2015-2016 годах - 100 долларов за баррель, т. е. фактически не изменится. "Вероятно, расчеты сделаны и на основании форвардных цен на европейских спотовых площадках", - считает другой близкий к группе "Газпром" источник.

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Снижение цены произойдет из-за "расширения источников поставок, в том числе с использованием технологий для добычи сланцевого газа", отметил представитель Минэкономразвития. В среднесрочной перспективе это будет способствовать насыщению рынка. В результате цены на газ могут постепенно понижаться относительно цены на нефть.

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Цены "Газпрома" в Европе достигли пика в 2008 году, в кризис упали и к прежнему уровню вернулись только в 2012 году. А в прошлом году вновь начали снижаться. Зато это позволило "Газпрому" нарастить экспорт до рекордных объемов.

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