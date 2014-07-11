Обвал на рынке нефти продолжается

На мировых торгах в пятницу, 11 июля, цены на нефть снижаются, причем это происходит третью неделю, хотя стоимость эталонной марки Brent остается выше $108 за баррель, передает Reuters.

Так, цена на Brent снизилась на 9 центов, до $108,58 за баррель, в то время как цена на нефть эталонной американской марки WTI снизилась на 19 центов - до $102,74.

Читайте такжеОПЕК снизила прогноз поставок нефти из России в 2014 годуКак отмечают аналитики, цены снижаются, так как волнения рынка насчет поставок топлива с Ближнего Востока рассеиваются.

Ливия наращивает добычу нефти, которая уже достигла 350.000 баррелей в сутки. Однако аналитики предупреждают о возможности продолжения беспорядков на терминалах.

Читайте такжеСША обогнали Россию и Саудовскую Аравию по добыче нефти - СМИВ Ираке экспорт нефти из южных портов продолжился, несмотря на восстание суннитов.

Тем временем инвесторы ждут отчета о ВВП Китая во втором квартале, который ожидается на следующей неделе, чтобы оценить спрос на сырье второго по величине мирового потребителя нефти.

Пекин может принять новые стимулы для поддержки роста экономики, что поднимет спрос на нефть. Объем импорта сырья в страну вырос на 10% в первой половине года, хотя аналитики приписали рост накоплению запасов.