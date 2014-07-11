"Киевэнерго" погасило часть долга перед "Нафтогазом" – горячая вода пока будет

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАК.

«Сейчас задолженность «Киевэнерго» перед «Нафтогазом» составляет 1,85 млрд грн. После получения предупреждения об отключении «Киевэнерго» перечислило «Нафтогазу» 766 млн грн. в счет погашения задолженности. Учитывая это, «Нафтогаз» временно приостановил процедуру отключения предприятий «Киевэнерго», - говорится в сообщении.

Кроме этого, «Нафтогаз» направил поручение об отключении от газоснабжения харьковскую ТЭЦ-5 до полного погашения задолженности за потребленный газ.

«Харьковская ТЭЦ-5 задолжала около 700 млн грн. Руководство «Нафтогаза» надеется, что после получения предупреждения харьковская компания также найдет возможность начать погашение задолженности», - отмечается в сообщении компании.

«Сегодня «Нафтогаз» дает четкий сигнал: кто не платит за газ, тот не будет его получать. Накопление долгов за потребленный газ является недопустимым», — цитирует пресс-служба слова главы «Нафтогаза» Андрея Коболева.

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Как ранее сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» с 10 июля по поручению Министерства энергетики и угольной промышленности ограничит газоснабжение двух теплоэлектроцентралей в Киеве и двух в Харькове для экономии топлива.

Предприятия теплокоммунэнерго (ТКЭ), теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), а также ряд промышленных потребителей по состоянию на 9 июля 2014 года задолжали НАК «Нафтогаз Украины» 19,748 млрд грн за природный газ, что на 2,7% меньше показателей прошлой недели.

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Наибольшая суммарная просроченная задолженность за потребленный газ в этой категории накоплена у предприятий ТКЭ и ТЭЦ г. Киев (1,854 млрд грн), Донецкой (3,283 млрд грн), Днепропетровской (2,669 млрд грн) , Харьковской (1,632 млрд грн), Луганской (0,939 млрд грн) и Одесской (0,847 млрд грн) областей.