Для строительства Днестровской ГАЭС привлекут 1 млрд гривень кредита

Оператор украинских гидроэлектростанций, государственная компания «Укргидроэнерго» объявила тендер на привлечение кредита на сумму 1 млрд грн для финансирования строительства Днестровской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС).

Об этом говорится в сообщении компании на портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, «Укргидроэнерго» намерено привлечь указанные средства сроком на 5 лет.

Конечный срок подачи заявок на участие в тендере и раскрытия предложений – 8 августа 2014 года.

Как сообщал УНИАН, летом 2013 года Кабинет министров Украины утвердил условия предоставления государственных гарантий на 1,5 млрд грн для «Укргидроэнерго» для достройки первой очереди Днестровской ГАЭС.

В январе 2014 года Кабмин увеличил общую сметную стоимость строительства первой очереди Днестровской ГАЭС, достройку которой планируется завершить в 2015 году, на 29,2% - до 10,926 млрд грн.

Справка УНИАН. Государственная компания «Укргидроэнерго» создана в начале 2004 года путем объединения государственной акционерной энергогенерирующей компании «Днепргидроэнерго» и государственной акционерной энергогенерирующей компании «Днестргидроэнерго». Общая установленная мощность девяти гидроэлектростанций, которые эксплуатирует компания, составляет 5007,6 МВт.

Днестровская ГАЭС, мощностью 2268 МВт (7 гидроагрегатов по 324 МВт каждый) в генераторном режиме и 2947 МВт в насосном, является уникальной и мощнейшей в Европе. Она предназначена для использования в качестве источника энергии в период пиковой мощности потребления (вечерний и утренний пики нагрузки). Энергетический комплекс Днестровской ГАЭС состоит из 7 гидроагрегатов и вводится в эксплуатацию несколькими пусковыми очередями. В состав 1-й очереди ГАЭС входят 3 гидроагрегата. Первый гидроагрегат введен в промышленную эксплуатацию в конце 2010 года.