Украина и Китай обсудили проблемы реализации «зеленых» проектов в Украине

В среду, 9 июля, в Киеве в рамках подготовки заседания украинско-китайской Подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Комиссии по сотрудничеству между правительствами Украины и Правительством КНР состоялась встреча украинской делегации под руководством директора департамента торгово-экономического сотрудничества Министерства экономического развития и торговли Украины Руслана Осипенко с китайской делегацией под руководством директора департамента стран Европы и Центральной Азии Министерства коммерции КНР Лин Цзи.

Стороны отметили, что в течение последних лет, вплоть до 2013 года, сотрудничество двух стран характеризовалось стабильным и динамическим развитием. Стороны также отметили особый приоритет и стратегически важное значение для их экономик развития возобновляемой энергетики в Украине, а также обсудили возможную дальнейшую реализацию проектов в этой сфере.

С представителями украинского правительства также встретились представители ведущих китайских госкомпаний CNBM (Китайская национальная группа корпораций по строительным материалам) и SINOSURE (Китайская корпорация экспортно-кредитного страхования), которые кроме прочего выразили обеспокоенность относительно инициатив Правительства по снижению «зеленого» тарифа для энергогенерирующих объектов на возобновляемых источниках энергии. Стороны обсудили, в частности, проблемные вопросы реализации в Украине китайских проектов в сфере солнечной энергетики.

«Инициированное правительством Украины снижение «зеленого» тарифа и возможное в связи с этим банкротство отрасли гелиоэнергетики крайне негативно отразится на стратегическом партнерстве Украины с Китайской Народной Республикой», - подчеркнули представители компаний КНР.

Как подчеркнули представители китайской делегации, госкомпании готовы к глубокому и конструктивному сотрудничеству с Украиной. Стороны обсуждали необходимость принятия мер для преодоления возникшей ситуации и подтвердили намерение поддержания режима стабильного развития торгово-экономического развития между Украиной и Китаем.

Как заявил ранее в интервью «РБК-Украина» Генеральный директор CNBM NewEnergyEngineeringCo.,Ltd Янгджи Чен, компания рассматривает возможность обращения в суды, в том числе, международные, с исками против Украины из-за снижения гарантированного законом «зеленого» тарифа. По мнению топ-менеджера, сокращение гарантированного «зеленого» тарифа увеличит срок окупаемости инвестиций собственных проектов компании в два раза (20-30 лет), что является неприемлемым.

По мнению бизнесмена, если в Украине снизится «зеленый» тариф, то большинство инвесторов уйдет в Германию, Японию и США, где низкие кредитные ставки, минимальные страновые риски и, тем не менее, высокий «зеленый» тариф. По его мнению, сегодняшний размер украинского «зеленого» тарифа не является завышенным и отвечает тем инвестиционным условиям ведения бизнеса, которые сложились в Украине.

В настоящее время мощность собственных «зеленых» проектов китайских компаний в Украине составляет более 1000 МВт. В случае снижения гарантированного законом «зеленого» тарифа перед инвесторами стоит выбор: сократить объемы «зеленых» инвестиций в Украину или обратиться в международный инвестиционный арбитраж с исками против Украины о защите инвестиций.

Нестабильность украинского законодательства и попытки снизить гарантированный до 2030 года «зеленый» тариф для солнечных электростанций, которые уже введены в эксплуатацию или находятся на этапе реализации, стали еще одним неприятным сюрпризом для китайской стороны, сообщают источники издания в китайских кругах. Особенно актуальным этот вопрос стал после продолжающегося сельскохозяйственного скандала, связанного с невыполнением украинской стороной оплаченного контракта на поставку зерновых в Китай.

Как сообщалось, Китай подал в Лондонский международный арбитражный суд иск к Украине на возмещение убытков на сумму 3 млрд долл., которые были предоставлены Государственной продовольственно-зерновой корпорации для закупки зерновых с дальнейшей их поставкой в Китай. Позже в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что официальный Китай не имеет никаких претензий к выполнению Государственной продовольственно-зерновой корпорацией Украины (ГПЗКУ) контракта по поставке стране зерновых.