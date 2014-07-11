Иран пошел на радикальное увеличение добычи газа

Правительство Ирана вложит $4 млрд в освоение и обустройство газового месторождения Южный Парс, передает ІТАР-ТАСС со ссылкой на Фарс.

Такое решение было принято на заседании Кабинета министров страны, в ходе которого отмечалась "необходимость скорейшего вывода экономики Ирана из состояния рецессии".

Читайте такжеЦены "Газпрома" на газ для Европы могут снизиться до $320Официальный представитель иранского правительства Бакер Ноубахт отметил в интервью агентству, что для осуществления этой цели кабинет одобрил 4-х миллиардный бюджет развития газового проекта Южный Парс на юге страны и выделение еще такой же суммы на строительство трех электростанций.

Читайте также«Газпром» дал козырь в руки УкраинеГазовое месторождение Южный Парс находится в акватории Персидского залива на границе территориальных вод Исламской Республики и государства Катар. Его площадь составляет порядка 9700 квадратных километров, из которых 3700 находятся в территориальных водах Ирана . Большая же его часть, известная как "Северный Купол", расположена в территориальных водах Катара. По разным оценкам, количество содержащегося там газа превышает 14 триллионов кубометров, а газоконденсата - 18 миллионов баррелей, что составляет порядка 8% от общего объема мировых запасов летучих углеводородов.