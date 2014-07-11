На Южно-Украинской АЭС могут построить новый блок по западным технологиям

Госкомпания «Энергоатом», оператор всех действующих АЭС в Украине, рассматривает возможность строительства нового атомного энергоблока по западным технологиям на площадке Южно-Украинской АЭС.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАЭК «Энергоатом» со ссылкой на слова главы компании Юрия Недашковского, который 9 июля посетил площадку предполагаемого строительства энергоблока №4 Южно-Украинской АЭС.

Согласно сообщению, в настоящее время Кабинет министров и Минэнергоугля Украины намерены сделать атомную энергетику приоритетным направлением развития государства.

«В связи с этим рассматриваются все площадки, где могут быть возведены новые атомные энергоблоки. Южно-Украинская АЭС, по мнению Юрия Недашковского, имеет преимущество, так как находится ближе к морским портам. Это важно в случае строительства энергоблоков западного дизайна, оборудование первого контура которых из-за крупных габаритов не предназначено для транспортировки по железной дороге», - говорится в сообщении компании.

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Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС – расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК «Энергоатом». Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).