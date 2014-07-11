«Энергорынок» намерен привлечь 500 млн гривень кредита
«Энергорынок» объявил тендер на привлечение кредита.
Государственное предприятие «Энергорынок», оператор оптового рынка электроэнергии Украины, объявило тендер на привлечение кредита на сумму 500 млн грн сроком на 1 год.
Об этом говорится в сообщении компании на портале «Государственные закупки».
Согласно сообщению, «Энергорынок» намерен привлечь указанные средства с целью осуществления расчетов с энергогенерирующими компаниями, которые, в свою очередь, должны полностью рассчитываться за продукцию с угольными предприятиями.
Конечный срок подачи заявок на участие в тендере и раскрытие предложений – 11 августа 2014 года.
Как сообщал УНИАН, в феврале 2014 года «Энергорынок» привлек кредит у «Ощадбанка»на сумму 800 млн грн, а в октябре прошлого года — на 500 млн грн.
Государственное предприятие «Энергорынок» за январь-сентябрь 2013 года снизило чистую прибыль на 43% - до 20,6 млн грн с 36,456 млн грн за аналогичный период прошлого года. В то же время, чистый доход компании от реализации продукции за первые 9 месяцев 2013 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,4% - до 62,121 млрд грн с 60,66 млрд грн.
Справка УНИАН. Государственное предприятие "Энергорынок" выполняет роль оптового поставщика электрической энергии, распорядителя системы расчетов оптового рынка электрической энергии Украины.