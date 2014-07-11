«Энергоатом» подписал с «Росэнергоатомом» меморандум о повышении надежности ядерного топлива

Госкомпания «Энергоатом», оператор всех действующих АЭС Украины, подписал с российской компанией «Росэнергоатом» пятисторонний меморандум о повышении надежности ядерного топлива.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Энергоатома».

Согласно сообщению, целью международного проекта «Нулевой уровень отказа» является анализ процессов проектирования, изготовления и эксплуатации ядерного топлива для разработки и реализации мероприятий, направленных на выявление и исключение причин отказа ядерного топлива для реакторов ВВЭР-1000.

Как отметили в компании, участниками проекта уже являются операторы АЭС: украинская НАЭК «Энергоатом», чешское АО «СEZ a.s.», а также болгарская АЭС «Козлодуй» и российский производитель ядерного топлива для реакторов ВВЭР-1000 «ТВЭЛ». НАЭК «Энергоатом» присоединилась к проекту в 2013 году.

«Президент НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский высоко оценил присоединение «Росэнергоатома» к меморандуму о «нулевом уровне отказа ядерного топлива» и отметил, что украинская сторона всегда готова к открытому и прозрачному сотрудничеству с целью повышения эффективности работы АЭС Украины», - говорится в сообщении компании.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

ОАО "Концерн Росэнергоатом" - российская энергетическая компания, оператор всех российских атомных электростанций.