Кабмин уволил главу Госэнергоэффективности

Кабинет министров Украины 9 июля уволил главу Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Александра Тарана по собственному желанию.

«Освободить Тарана Александра Владимировича от должности председателя Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины 9 июля 2014 по собственному желанию», - говорится в распоряжении Кабмина № 633-р.

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Как сообщал УНИАН, Таран был назначен главой Госэнергоэффективности 20 января. На эту должность его утвердил экс-президент Украины Виктор Янукович, который сейчас находится международном розыске за причастность к массовому расстрелу людей во время Евромайдана.

Справка УНИАН. Госэнергоэффективности реализует государственную политику в сферах эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, энергосбережения, возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива и обеспечивает увеличение доли возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива в энергетическом балансе Украины.