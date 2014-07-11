Кабмин намерен сократить потребление газа для предприятий на 30%

Кабинет министров ставит задачу перед промышленными потребителями и предприятиями теплокоммунэнерго (ТКЭ) сократить использование природного газа в отопительный сезон 2014-2015 гг. на 30%, а для бюджетных организаций – на 10%.

Об этом сообщается на сайте правительства с ссылкой на проект постановления, утвержденный Кабмином 9 июля 2014 года.

Согласно сообщению, предлагается в период с августа 2014 по март 2015 установить следующие лимиты использования газа: для промышленности - 7,53 млрд куб. м, для бюджетных учреждений и организации - 0,63 млрд куб. м, для предприятий ТКЭ - 5,85 млрд куб. м.

Кроме этого, Кабмин прогнозирует потребление природного газа населением в отопительный сезон в объеме 13,56 млрд куб. м, а производственно-технологические расходы и потери газодобывающих и газотранспортных предприятий - 2,66 млрд куб м.

Общий объем потребления природного газа прогнозируется на уровне 30,23 млрд куб. м.

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«В то же время, имеющиеся ресурсы природного газа за этот же период составят в целом - 23 млрд куб. м, из которых 9,5 млрд куб. м - товарные запасы природного газа в ПХГ и 13,5 млрд куб. м - собственная добыча», - говорится в сообщении.

«Учитывая эти обстоятельства, для покрытия ресурсного дисбаланса в течение вышеупомянутого периода необходимо обеспечить импорт природного газа в объеме - 7,23 млрд куб. м», - отмечается в сообщении.

В то же время в правительстве подчеркивают, что существующие на сегодня технические возможности импортных поставок газа из стран ЕС позволяют осуществлять ежесуточный импорт топлива в объеме 43 млн куб. м, что позволяет импортировать в период августа 2014 - марта 2015 до 10,5 млрд куб. м.

«Таким образом, технические возможности обеспечения реверсных поставок природного газа, при условии экономного использования этого энергоносителя в течение отопительного сезона 2014-2015 гг., позволяют полностью обеспечить потребности отечественных потребителей в импорте природного газа без привлечения российских поставок», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Украина за апрель-июнь 2014 года импортировала 600 млн кубометров природного газа, и продолжает наращивать поставки топлива по реверсным маршрутам.

Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии. Открытие всех четырех маршрутов позволит Украине увеличить ежегодные поставки газа до 30 млрд куб. м. Наиболее перспективным маршрутом поставок газа в Украину является словацкий. «Газпром» с 16 июня 2014 года перевел Украину на предоплату поставок российского газа, снизив подачу топлива для украинских потребителей до нуля.

Украина в 2013 году сократила потребление газа по сравнению с 2012 годом на 8,1% - до 50,358 млрд кубометров.

По итогам 2012 года Украина сократила потребление газа по сравнению с 2011 годом на 5,66% - до 48,761 млрд куб. м. В 2010 году Украина потребила 57,7 млрд куб. м, в 2009 году - 51,9 млрд куб. м, в 2008 году - 66,3 млрд куб. м, в 2007 году - 69,9 млрд куб. м, в 2006 году - 73,9 млрд куб. м, в 2005 году - 76,4 млрд куб. м.