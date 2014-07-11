«Энергоатом» за полгода увеличил налоговые отчисления в бюджет на 8%

Госкомпания «Энергоатом», оператор всех действующих АЭС в Украине, за январь-июнь 2014 года увеличила налоговые отчисления в государственный бюджет по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8% - до 2,857 млрд грн, говорится в сообщении компании.

«В течение 2014 года предприятие в одном налоговом периоде не имело задолженности по платежам в бюджет. Все налоговые обязательства уплачиваются своевременно и в полном размере. За первое полугодие текущего года в бюджеты всех уровней уплачено 2,8575 млрд грн, что на 219,1 млн грн больше по сравнению с первым полугодием прошлого года», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в течение 2012-2013 годов компания платила налоги и платежи авансом, в результате чего по состоянию на 30 июня 2014 года образовалась переплата по платежам в госбюджет и внебюджетным платежам в размере 1,636 млрд грн.

«По состоянию на 30.06.2014 задолженность ГП «НАЭК «Энергоатом» перед бюджетом отсутствует», - подчеркивается в сообщении компании.

Также в компании отметили, что в I полугодии 2013 года компания уплатила налог на прибыль в размере 16,8 млн грн при наличии переплаты по этому налогу в размере 1,445 млрд грн.

«Незаконные действия предыдущей власти приводили к вымыванию оборотных средств и уменьшению активов компании», - говорится в сообщении.

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За январь-февраль 2014 года «Энергоатомом» уплачено налога на прибыль в размере 5,72 млн грн при имеющейся переплате по этому налогу в размере 1,374 млрд грн.

Кроме этого, «Энергоатом» в течение I полугодия 2014 года, как и в аналогичный период 2013 года, не осуществлял уплату части чистой прибыли (дохода) из-за имеющейся переплаты.

«За I полугодие 2014 компанией уплачен НДС в бюджет по декларации на 84 млн грн больше, чем за аналогичный период 2013, и при растаможивании ядерного топлива и оборудования уплачено на 301 млн грн больше, чем за аналогичный период 2013 года, что на 46,8% больше по сравнению с прошлым годом», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.

«Энергоатом» по итогам 2013 года увеличил чистый убыток по сравнению с 2012 годом на 31% - до 4,076 млрд грн с 3,106 млрд грн.