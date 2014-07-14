"Нафтогаз" может продать часть неиспользуемых ПХГ

НАК "Нафтогаз Украины" предлагает передать в управление совместных предприятий неиспользуемые подземные хранилища газа. Об этом в интервью "Зеркалу недели. Украина" сообщил советник председателя правления "Нафтогаза" Юрий Витренко.

По его словам, "в Украине, располагающей более 30 млрд кубометров мощностей ПХГ, то есть при явном их избытке, есть смысл и возможность сделать этот сегмент рынка более эффективным и развивать его".

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"В случае с операторами хранилищ или, точнее, с хранилищами в целом мы видим, что некоторые хранилища обойдутся при продаже в десять раз дороже, чем их балансовая стоимость. Именно потому, что для них тариф нерегулируемый. И поэтому в принципе вы можете заработать гораздо больше, чем балансовая стоимость ПХГ. В настоящее время хранилища являются государственной собственностью, но если мы думаем о том, чтобы частично приватизировать или привлекать инвесторов, то государству выгодно использовать различные подходы", - сказал Витренко.

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Он отметил, что начать предлагается с создания СП для управления ПХГ, "которые мы и так не используем, только тратим деньги на поддержание их работоспособности".

"Но, к слову, ведущие украинские ученые в газовой сфере говорят о том, что иностранным партнерам надо предлагать самые привлекательные ПХГ, например Бильче-Волицкое (мощностью 16 млрд кубометров), что такие гораздо более радикальные меры помогут быстро создать самый большой газовый хаб в Восточной и Центральной Европе Мы тогда можем стать региональным лидером", - отметил советник председателя правления "Нафтогаза".