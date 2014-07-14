Южно-Украинская АЭС отключила энергоблок №1 от сети

Энергоблок №1 Южно-Украинской АЭС отключен от сети действием автоматической защиты из-за короткого замыкания на открытом распределительном устройстве 330 кВ.

Согласно сообщению пресс-службы станции, отключение произошло 14 июля в 9 часов 06 минут.

«Причины выясняются», - сказано в сообщении станции.

На станции отмечают, что во время переходных процессов отключения энергоблока нарушений условий и норм безопасной эксплуатации не произошло.

«Радиационный фон на промплощадке Южно-Украинской АЭС находится на уровне естественных фоновых значений, которые были замерены к пуску атомной станции, и на 14 июля составляет 10 мкР/час», - отмечается в сообщении.

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Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС – расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК «Энергоатом». Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).