Еврокомиссия и Россия еще не определились с датой газовых переговоров

Дата встречи вице-президента Еврокомиссии Гюнтера Эттингера и министра энергетики России Александра Новака еще не определена.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом на брифинге сказала представитель Эттингера Сабин Бергер.

Она напомнила, что на днях вице-президент Еврокомиссии провел телефонный разговор с Новаком, во время которого они договорились встретиться, чтобы обсудить вопрос безопасности поставки газа. "Цель встречи - также подготовить основу для следующего раунда трехсторонних консультаций (Украина-ЕС-Россия), но по состоянию на сегодняшний день дата (двусторонней встречи) еще не определена", - констатировала Бергер.

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Как сообщал УНИАН, 16 июня в 10 часов утра российский газовый монополист «Газпром» сократил до нуля поставки газа для Украины, оставив только объемы прокачки для европейских потребителей. Также Украина была переведена в режим предоплаты газа.

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Кроме того, Украина и Россия подали иски в Стокгольмский арбитраж: Украина – об установлении справедливой цены на газ при сохранении действующего контракта и о взыскании 6 млрд долл. в качестве переплаты в предыдущие периоды. Исковое требование российской стороны – взыскать с Украины долг за потребленное топливо в размере 4,5 млрд долл. При этом в ценовом споре Россия придерживается установленного порога в 385 долл. за тысячу кубометров с учетом 100- долларовой скидки в виде обнуления пошлины при импорте топлива. Украина считает такую цену «политической» и настаивает на рыночной цене на топливо.