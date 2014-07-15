Большинство месторождений "Укргаздобычи" исчерпаны на 70-80%

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Об этом сообщил председатель правления ПАО "Укргаздобыча" Сергей Костюк, передает пресс-служба компании.

"Поскольку пластовое давление в месторождениях снижено, одним из способов работы на скважинах является строительство дожимных компрессорных станций, которые позволяют поднимать газ с низким давлением и впускать его в транспортную систему", - добавил Костюк.

Он также отметил, что важной составляющей роста объемов добычи природного газа является инвестирование в геологоразведку и перспективное бурение.

"Капиталовложения на эти нужды должны быть заложены в себестоимости газа и на сегодняшний день составлять не менее 738 гривен за тысячу кубометров без НДС", - уточнил Костюк.

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"Доведение отпускной цены до этого уровня позволит нам разведывать новые месторождения, модернизировать технический парк и уже через несколько лет выйти на ежегодный показатель по добыче природного газа в размере порядка 18 млрд кубометров", - добавил он.