В России сужают бюджетные средства на разведку нефти и газа

Минприроды решило географически перегруппировать государственное финансирование разведки нефти и газа. Если раньше деньги на эти цели распределялись примерно пропорционально по основным нефтегазоносным регионам страны, включая широко разведанные области, где сложно рассчитывать на крупные открытия, то начиная с 2014 года госфинансирование поделят между участками недр пяти основных перспективных нефтегазоносных зон в Западной и Восточной Сибири, а также в Прикаспийском регионе.

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На прошлой неделе в ходе заседания правительства, посвященного воспроизводству минерально-сырьевой базы страны, Сергей Донской отметил, что 85% добычи нефти и газа в России ведется всего на 10% крупных и уникальных месторождений, запасы которых неизбежно истощаются. И без новых крупных открытий через 30 лет страна столкнется с неизбежным падением добычи нефти, вслед за которым последует и сокращение доходов бюджета от налоговых поступлений.

По словам Донского, ситуацию можно исправить, если рационально распределить бюджетные средства на такой рискованный вид деятельности, как геологоразведка, ведь далеко не каждая новая разведочная скважина или тысячи километров сейсморазведки оборачиваются открытием нового источника нефти или газа. Кроме того, министр выступает за предоставление возможности нефтяникам увеличить их собственные вложения в поиск новых запасов углеводородов путем введение вычетов из НДПИ на геолого-разведочные работы.