Глава «Нафтогаза» обещает уволить своего заместителя Кацубу через две недели
Андрей Коболев обещает через две недели уволить находящегося последние четыре месяца на больничном своего заместителя.
Глава крупнейшего энергетического госхолдинга Украины «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев обещает через две недели уволить своего 27-летнего заместителя Александра Кацубу, который уже четвертый месяц официально находится на больничном, в то время как СМИ сообщают о его нахождении за границей и участии в шикарной свадьбе во Франции.
Об этом глава компании написал на своей страничке в соцсети Facebook.
«С момента моего назначения в НАК Александр находится на больничном. Уже почти 4 месяца. Я умею пользоваться Инстаграммом, общаюсь с журналистами, поэтому неплохо представляю, как проходит его болезнь. Если коротко - то на амбулаторное лечение в "КЗОХ Центр первинної медико-санітарної допомоги Дергачівського району Амбулаторія загальної практики сімейної медицини м. Дергачі. Вул. 1 Травня, 25 м. Дергачі Харківської області 62300." это не очень похоже», - написал Коболев.
«Естественно, что юристы НАКа еще в апреле анализировали данную ситуацию и пришли к ожидаемому выводу: увольнение без получения письменных разъяснений сотрудника будет легко оспорено в суде и даст право на автоматическое восстановление в должности. Даже если по ТВ покажут, что он (Кацуба – УНИАН) полетел в космос. В случае затяжного больничного работодатель имеет право уволить сотрудника без его заявления только по истечению четырехмесячного срока. Этот срок в случае господина Кацубы истекает через две недели», - отметил глава «Нафтогаза».
«Теперь о свадьбе, фотоотчетах в Инстаграмме и т.п. Александр (кстати, кандидат юридических наук) банально нас (меня, журналистов, общественность) провоцирует. Он понимает, что сейчас не может вернуться работать в компанию. Но эта должность для него представляет "большую ценность". Поэтому он очень хочет быть уволенным без соблюдения процедуры. Это лучший свадебный подарок, который я мог бы сделать, так как это даст ему право через самый справедливый и гуманный в мире украинский суд восстановиться в должности в первый удобный момент», - подчеркивает Коболев в своем обращении.
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Глава "Нафтогаза" напомнил, что подобный прецедент в компании уже был, когда одного из топ-менеджеров не могли уволить на протяжении 8-ми лет.
«8 лет он "висел" в замах, восстанавливался, выигрывал суды с денежной компенсацией», - пишет Коболев.
«Давайте дождемся, когда пройдут эти две недели, и я подпишу все документы на его увольнение в присутствии журналистов. Более того, журналисты будут нужны, чтобы Александр не провернул хорошо известный трюк "вышел на работу на час, расстроился сильно и тут же заболел снова). Давайте будем умнее и начнем думать холодной головой.
Хотя, кто знает, может Александр сдержит свое слово и напишет заявление сам», - резюмирует глава «Нафтогаза».
Как ранее сообщал УНИАН, в ноябре 2012 года Кабинет министров назначил на должность заместителя главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Александра Кацубу, который на этой должности заменил ушедшего в депутаты своего брата Сергея.
Братья Кацубы известны многочисленными публикациями в СМИ, посвященными скандально известным «вышкам Бойко» и коррупционным схемам одиозного бизнесмена Сергея Курченко.