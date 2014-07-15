Глава «Нафтогаза» обещает уволить своего заместителя Кацубу через две недели

Глава крупнейшего энергетического госхолдинга Украины «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев обещает через две недели уволить своего 27-летнего заместителя Александра Кацубу, который уже четвертый месяц официально находится на больничном, в то время как СМИ сообщают о его нахождении за границей и участии в шикарной свадьбе во Франции.

Об этом глава компании написал на своей страничке в соцсети Facebook.

«С момента моего назначения в НАК Александр находится на больничном. Уже почти 4 месяца. Я умею пользоваться Инстаграммом, общаюсь с журналистами, поэтому неплохо представляю, как проходит его болезнь. Если коротко - то на амбулаторное лечение в "КЗОХ Центр первинної медико-санітарної допомоги Дергачівського району Амбулаторія загальної практики сімейної медицини м. Дергачі. Вул. 1 Травня, 25 м. Дергачі Харківської області 62300." это не очень похоже», - написал Коболев.

«Естественно, что юристы НАКа еще в апреле анализировали данную ситуацию и пришли к ожидаемому выводу: увольнение без получения письменных разъяснений сотрудника будет легко оспорено в суде и даст право на автоматическое восстановление в должности. Даже если по ТВ покажут, что он (Кацуба – УНИАН) полетел в космос. В случае затяжного больничного работодатель имеет право уволить сотрудника без его заявления только по истечению четырехмесячного срока. Этот срок в случае господина Кацубы истекает через две недели», - отметил глава «Нафтогаза».

«Теперь о свадьбе, фотоотчетах в Инстаграмме и т.п. Александр (кстати, кандидат юридических наук) банально нас (меня, журналистов, общественность) провоцирует. Он понимает, что сейчас не может вернуться работать в компанию. Но эта должность для него представляет "большую ценность". Поэтому он очень хочет быть уволенным без соблюдения процедуры. Это лучший свадебный подарок, который я мог бы сделать, так как это даст ему право через самый справедливый и гуманный в мире украинский суд восстановиться в должности в первый удобный момент», - подчеркивает Коболев в своем обращении.

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Глава "Нафтогаза" напомнил, что подобный прецедент в компании уже был, когда одного из топ-менеджеров не могли уволить на протяжении 8-ми лет.

«8 лет он "висел" в замах, восстанавливался, выигрывал суды с денежной компенсацией», - пишет Коболев.

«Давайте дождемся, когда пройдут эти две недели, и я подпишу все документы на его увольнение в присутствии журналистов. Более того, журналисты будут нужны, чтобы Александр не провернул хорошо известный трюк "вышел на работу на час, расстроился сильно и тут же заболел снова). Давайте будем умнее и начнем думать холодной головой.

Хотя, кто знает, может Александр сдержит свое слово и напишет заявление сам», - резюмирует глава «Нафтогаза».

Как ранее сообщал УНИАН, в ноябре 2012 года Кабинет министров назначил на должность заместителя главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Александра Кацубу, который на этой должности заменил ушедшего в депутаты своего брата Сергея.

Братья Кацубы известны многочисленными публикациями в СМИ, посвященными скандально известным «вышкам Бойко» и коррупционным схемам одиозного бизнесмена Сергея Курченко.