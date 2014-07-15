«Надра Украины» планирует нарастить добычу углеводородов

Национальная акционерная компания «Надра Украины» рассчитывает на рост добычи углеводородов в Украине за счет привлечения инвесторов в совместные проекты геологоразведки и кредитов под государственные гарантии.

Об этом говорится в сообщении компании со ссылкой на председателя правления «Надра Украины» Ярослава Климовича.

«В частности, речь идет о возобновлении процесса геологического изучения недр, который обеспечит выполнение научных и проектных работ для удовлетворения потребностей государства в наращивании минерально-сырьевой базы», - говорится в сообщении.

«Возвращение в государственную собственность похищенного имущества и увеличение объемов добычи углеводородов и других полезных ископаемых - приоритетные задачи, стоящие перед Национальной акционерной компанией «Надра Украины», - цитирует пресс-служба слова Климовича.

Согласно сообщению, в последние годы работа компании тормозилась из-за недофинансирования ее дочерних предприятий.

«С целью перевода их в негосударственную форму собственности создавались долги по выплате зарплат, росла налоговая задолженность, не обновлялась материально-техническая база, уменьшались объемы работ», - отмечается в сообщении.

Для вывода компании на качественно новый уровень, по мнению Климовича, финансово-материального обеспечения можно достичь как с помощью привлечения инвесторов в совместные проекты геологического изучения, так и за счет собственных сил, если удастся заручиться государственными гарантиями под наращивание минерально-сырьевой базы на лицензионных площадях предприятий НАК «Надра Украины».

«Активное участие госкомпании в выполнении сервисных и подрядных работ по заказу партнеров в рамках соглашений о разделе продукции (СРП) и других совместных проектов, по прогнозам руководства «Надра Украины», должно обеспечить компанию объемами работ и максимизировать прибыль», - отмечается в сообщении.

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Справка УНИАН. Национальная акционерная компания «Надра Украины» в 2013 году получила чистый убыток в 13,584 млн грн, в то время как 2012 год компания закончила с чистой прибылью в 12,11 млн грн.

Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с Указом Президента Украины от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в отрасли геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

Добыча природного газа в Украине в 2013 году увеличилась по сравнению с 2012 годом на 1,7% - до 20,4 млрд кубометров.