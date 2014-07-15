Офшорная компания почти вдвое нарастила свою долю в «Кременчуггазе»

Офшорная компания Natural And Liquefied Petroleum Gas Plc (г. Дуглас, Остров Мэн) увеличила свою долю в предприятии по газоснабжению и газификации «Кременчуггаз» почти в два раза - до 45,81% акций с 24%.

Об этом говорится в сообщении «Кременчуггаза» в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, пакет акций ООО «Группа компаний «Содружество» уменьшился до 26% с 47,8099%.

Как ранее сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины в июле 2013 года предоставил разрешение компании Natural And Liquefied Petroleum Gas Plc, получившей в этом же месяце контроль над «Херсонгазом», на приобретение более 50% акций газоснабжающего предприятия «Кременчуггаз».

Справка УНИАН. Предприятие по газоснабжению и газификации «Кременчуггаз» (г. Кременчуг, Полтавская обл.) занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным организациям в Кременчуге Полтавской области.

25% акций «Кременчуггаза» владеет НАК «Нафтогаз Украины», 26% акций принадлежит ООО «Группа компаний «Содружество».

Украинская производственно-финансовая группа ООО «Группа компаний «Содружество» купила 26% акций ПАО «Кременчуггаз» в сентябре 2012 г. на приватизационном конкурсе, заплатив за пакет 21,7 млн грн (начальная цена составляла 6,7 млн грн).