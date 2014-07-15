Суд признал незаконными поставки электроэнергии «Укринтерэнерго» в Словакию

Закарпатский окружной административный суд признал противоправным решение Министерства энергетики и угольной промышленности о согласовании с 1 мая 2014 года с государственной «Укринтерэнерго» поставки электроэнергии в Словакию.

Соответствующее решение суд принял 11 июня 2014 года.

Согласно постановлению суда, исковое заявление было подано энергоснабжающей компанией «Закарпатьеоблэнерго».

Также суд признал противоправными действия Минэнергоугля в отношении «Закарпатьеоблэнерго», отстранив компанию своим приказом от 25 апреля 2014 года от поставок электроэнергии по словацкому направлению.

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Как ранее сообщал УНИАН, «Закарпатьеоблэнерго» в июне приобрела доступ к межгосударственным линиям электропередачи мощностью 10 МВт в направлении Словакии для экспорта электроэнергии в июле 2014 года.

«Закарпатьеоблэнерго» является монопольным поставщиком электроэнергии в Закарпатской области.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, государству принадлежат 25% акций компании, которые переданы в уставный фонд НАК «Энергетическая компания Украины», 10,53% акций компании принадлежат VS Energy International N.V. (Нидерланды), 50% акций принадлежат компании «Энергетическая Украина ТВ».

«Укринтерэнерго» (Киев) является государственным оператором экспорта электроэнергии из Украины. Компания в разное время осуществляла поставки электроэнергии во все страны, граничащие с Украиной.