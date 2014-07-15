Луганская ТЭС перешла на режим экономии - запасов угля хватит на 31 день

Луганская теплоэлектростанция, входящая в крупнейший частный энергохолдинг ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова, перешла на экономный режим работы из-за взорванного террористами 7 июля железнодорожного моста, по которому на станцию поставлялся уголь, говорится в сообщении ДТЭК.

«ДТЭК Луганская ТЭС вынуждена перейти на работу минимальным составом – в работе только 2 энергоблока вместо традиционного для этого времени года 4–5-блочного режима. Вынужденная мера по снижению нагрузки позволит обеспечить работу ТЭС на угле со склада до его прихода по ж/д линии», - говорится в сообщении компании.

«В таком режиме работы топлива угля хватит на 31 день. Доставка топлива прервана из-за взрыва ж/д моста на ст. Кондрашевская, произошедшего 7 июля», - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, в целях экономии топлива предприятие вынуждено снизить нагрузку на электростанции и перейти на работу 2 энергоблоками по 200 МВт.

Как отметили в компании, в таком режиме станция сможет работать на запасе угля до 15 августа 2014 г.

«Ориентировочный срок ремонта взорванного ж/д моста при условии прекращения боевых действий составляет около 2 месяцев», - подчеркивается в сообщении.

«Сейчас ДТЭК прорабатывает новые варианты доставки угля на Луганскую ТЭС», – цитирует пресс-служба ДТЭК слова главного инженера Луганской ТЭС Виктора Малыгина.

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Справка УНИАН. Луганская ТЭС имеет установленную мощность 1425 МВт, эксплуатирует 14 энергоблоков.

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент».

В угольный сегмент ДТЭК входят «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», «ДТЭК Ровенькиантрацит» (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), «ДТЭК Свердловантрацит» (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), «Шахта «Белозерская» и пять обогатительных фабрик.

С марта 2014 года в Донецкой и Луганской области ведутся ожесточенные бои украинских силовиков с российскими наемниками.