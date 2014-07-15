В Донецке при обстреле аэропорта террористы взорвали газопровод

Боевики в результате обстрела периметра донецкого аэропорта во второй половине дня взорвали газопровод, после чего на месте повреждения возник столб пламени, сообщает пресс-служба донецкого городского совета.

В сообщении, опубликованном на официальном сайте донецкого горсовета, сказано, что вооруженные представители «ДНР» не пускают к месту происшествия аварийные бригады для ликвидации последствий взрыва.

По данным пресс-службы, данная авария не повлияет на газоснабжение города.

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Как сообщал УНИАН, донецкий аэропорт находятся под контролем Вооруженных сил Украины.

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В настоящее время на востоке Украины продолжается активная фаза антитеррористической операции украинских силовиков против террористических группировок сепаратистов.