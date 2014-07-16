Цены на нефть растут благодаря статистике Китая

Цены на нефть растут за счет сообщений о неожиданно быстром росте китайской экономики во втором квартале и повышении расчетного потребления нефти в Китае, сообщает Рейтер.

Фьючерсы на Brent подорожали на $0,08 до $106,10 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,47 до $100,43 за баррель.

ВВП Китая вырос на 7,5% во втором квартале, слегка превысив прогноз, по сравнению с 7,4-процентным ростом в первом квартале. Фабричное производство в стране в июне повысилось на 9,2% при прогнозе роста на 9%, а расчетное потребление нефти увеличилось на 2,6% по сравнению с прошлым годом до 10,2 миллиона баррелей в сутки - максимального показателя с января 2013 года.

"Экономические данные Китая могут поднять цену Brent до $108 за баррель", - сказал аналитик трейдинговой фирмы OptionsXpress в Сиднее Бен Ле Брюн.

Запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 4,8 миллиона баррелей, по данным Американского института нефти, при прогнозе сокращения на 2,1 миллиона баррелей. Официальные данные о запасах Управления энергетической информации будут опубликованы в среду вечером.

Ливия повысила добычу нефти до 588.000 баррелей в сутки, но различные группировки продолжают воевать за контроль над международным аэропортом столицы страны Триполи.