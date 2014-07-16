Севастополь из-за миллионных долгов осенью может остаться без света

Миллионные долги за поставляемое электричество грозят оставить аннексированный Севастополь осенью без электроснабжения. ПАО «ЭК «Севастопольэнерго» уже ввело ограничения по поставке электроэнергии для КП «Севэлектроавтотранс».

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на пресс-службу «Севастопольэнерго».

Суммарный долг задолженности за потребленную электроэнергию по состоянию на 11 июля перед ПАО превысил 240 млн рублей (более 70 млн гривень).

По информации пресс-службы, основными должниками являются ЖКХ и бюджетные предприятия.

Наибольший объем задолженности приходится на жилищно-коммунальные предприятия: общая сумма составляет – 85,2 млн руб. Наибольшими должниками являются: КП «Севгорводоканал» СГС – 29,9 млн руб., КП СГС «Севэлектроавтотранс» – 22, 4 млн руб., КП «Жилсервис» -15 – 7,8 млн руб.

Задолженность госбюджета составляет 52, 1 млн руб., не погашен долг на сумму 4, 8 млн руб. – местный бюджет.

«Погашение долга – производится, но частично и с большой задержкой. Тем не менее должники продолжают потреблять электроэнергию без оплаты. В настоящее время уже введены ограничения по поставке электроэнергии для КП «Севэлектроавтотранс». Предупреждения вручены 13-ти наиболее крупным должникам», - говорится в сообщении предприятия.

Здесь предупреждают, что сложившаяся задолженность может пагубно отразиться на дальнейших поставках электроэнергии в Севастополь и подготовке к осенне-зимнему периоду. Образовавшиеся долги превышают суммы месячного потребления Севастополя.

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В компании также напомнили, что с 1 июня 2014 г. электроэнергию для Крыма и Севастополя поставляет государственное предприятие «Укринтерэнерго» на договорной основе. Договором предусмотрены ограничения объемов поставки электроэнергии до уровня фактической оплаты.