Украина в июне сократила потребление газа на 17%

Украина, которая на протяжении месяцаотключена «Газпромом» от поставок российского газа, в июне 2014 года сократила потребление голубого топлива по сравнению с предыдущим месяцем на 17,3% - до 1,476 млрд кубометров, сообщает Государственная служба статистики.

По данным ведомства, по сравнению с июнем 2013 года потребление газа сократилось на 18,4%.

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Как сообщал УНИАН, Украина в 2013 году сократила потребление газа по сравнению с 2012 годом на 8,1% - до 50,358 млрд кубометров.

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По итогам 2012 года Украина сократила потребление газа по сравнению с 2011 годом на 5,66% - до 48,761 млрд куб. м. В 2010 году Украина потребила 57,7 млрд куб. м, в 2009 году - 51,9 млрд куб. м, в 2008 году - 66,3 млрд куб. м, в 2007 году - 69,9 млрд куб. м, в 2006 году - 73,9 млрд куб. м, в 2005 году - 76,4 млрд куб. м.

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