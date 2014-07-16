Энергоснабжение Славянска обещают восстановить на 90% до конца недели
По Славянску на сегодня восстановлено снабжение около 60% города
Министерство энергетики и угольной промышленности планирует восстановить энергоснабжения Славянска (Донецкая обл.) на 90% до конца текущей недели.
Об этом в ходе «круглого стола» сообщил заместитель директора департамента электроэнергетики Минэнергоугля Борис Соркин.
«По Славянску на сегодня восстановлено снабжение около 60% города. Сейчас ведутся работы по восстановлению двух центральных подстанций в самом Славянске, которые в случае их подключения дадут возможность восстановить еще 30% города. Окончание этой работы планируется на пятницу», - сказал Соркин.
По его словам, трудности с выполнением работ вызваны тем, что повреждены две очень сложные переходные металлические опоры, которые были расстреляны вдребезги.
«Если делать это все по регламенту, то они требуют замены, а эта работа займет недели, включая поставку, но бригады, проявляя находчивость и определенную рискованность, выполняют их ремонт», - сказал Соркин.
По его словам, завершение восстановительных работ по энергоснабжению Славянска запланировано через неделю, десятки бригад еще работают по распределительным сетям.
Соркин также сообщил о многочисленных повреждениях кабельных линий, которые нужно откапать, найти точку повреждения и выполнить сложную работу по восстановлению.
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Как сообщал УНИАН, 5 июля украинские силовики освободили от террористов Славянск и Краматорск, захваченные в середине апреля. После этого в освобожденных городах начались восстановительные работы.
Сотрудники ДТЭК 7 июля восстановили энергоснабжение насосных подстанций, подающих воду в Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку.
8 июля была восстановлена работа поврежденных ЛЭП и подстанций, питающих Славянск.