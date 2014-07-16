«Укргазвыдобуванню» разрешили производить топливо Евро-2 до начала 2015 года

Кабинет министров Украины разрешил госкомпании «Укргазвыдобування» производить топливо стандарта Евро-2 на Шебелинском газоперерабатывающем заводе до 10 января 2015 года.

Соответствующее решение закреплено в правительственном постановлении от 25 июня 2014 года.

Таким образом, Кабмин внес изменение в постановление от 1 августа 2013 года, которым предусмотрен конечный срок ввода в обращение топлива стандарта Евро-3 – до 31 декабря 2016 года, Евро-4 – до 31 декабря 2017 года, а Евро-5 – неограниченный, но с условием, что с 2017 года запрещается использование добавок (присадок) к бензинам с концентрацией марганца больше 6 мг на куб. дм.

Как сообщал УНИАН, продление стандартов на производство нефтепродуктов Евро-2 во многом обуславливает загрузку Шебелинского газоперерабатывающего завода, который входит в состав управления по переработке газа и газового конденсата крупнейшей газодобывающей компании "Укргазвыдобування".

Украина неоднократно откладывала полный переход на стандарты качества топлива Евро-4 и Евро-5.

На сегодняшний день в Украине действуют два стандарта качества нефтепродуктов: ДСТУ 4063-2001 (аналог Евро-2) и ДСТУ 4839-2007 (отвечает Евро-4, -5).