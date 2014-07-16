Рекомендация Кабмина снизить «зеленый» тариф не имеет легальных оснований, - Baker&McKenzie

Об этом в комментарии KV заявил Игорь Олехов, партнер международной юридической фирмы Baker& McKenzie.

«На сегодняшний день ни Законом «Об альтернативных источниках энергии», ни Законом «Об электроэнергетике» не предусмотрены полномочия Кабинета Министров относительно установления тарифного коэффициента, который применяется для пикового периода времени (для трехзонной тарифной классификации). Поэтому, Распоряжение Кабмина (от 18 июня № 589-р – Ред.) можно считать таким, которое принято КМУ без наличия законных оснований», - говорится в заключении Baker & McKenzie.

Напомним, Распоряжением КМУ №589-р от 18 июня 2014 г. НКРЭ предлагается при расчете «зеленого» тарифа для всех субъектов хозяйствования, которые производят электроэнергию из альтернативных источников энергии, за исключением микро-, мини- или малых ГЭС, снизить коэффициент пикового времени с 1,8 до 1,01 и, таким образом, сократить общую величину гарантированного Законом «Об электроэнергетике» тарифа почти в два раза.

Кроме того, группа компаний «ТЕКТ» (один из инвесторов в солнечную энергетику) уже обжаловала в суде указанное распоряжение Кабмина.

Как известно, 3 июля 2014 года НКРЭ обнародовало свое постановление № 931 от 27 июня 2014 г., которым установила «зеленые» тарифы в Украине на июль. При расчете новых тарифов НКРЭ оставила без внимания Распоряжение КМУ о снижении пикового коэффициента с 1,8 до 1,0. Согласно постановлению НКРЭ, «зеленые» тарифы для солнечных электростанций с июля возрастут на 1,1% из-за изменения курса евро к гривне.